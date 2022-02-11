AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

11 Şubat 2022 Cuma 15:34 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 15:34

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sn. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle antidemokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.