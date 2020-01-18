AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun skandal İdlib sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den göç edenlerle ilgili kullandığı 'Terör örgütü üyesi' ifadesine tepki gösterdi. Çelik, 'Kullanılan ırkçı dil üzüntü verici' dedi.
18.01.2020 16:35 - Güncelleme: 18.01.2020 17:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Avrupa'daki aşırı sağcıların Türkiye düşmanı, İslam düşmanı, göçmen düşmanı ve ırkçı dilinin aynen kopyalanarak İdlib'deki insanlar için kullanılması çok üzüntü verici" dedi.
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