AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun skandal İdlib sözlerine tepki

18.01.2020 16:35 - Güncelleme: 18.01.2020 17:16

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Avrupa'daki aşırı sağcıların Türkiye düşmanı, İslam düşmanı, göçmen düşmanı ve ırkçı dilinin aynen kopyalanarak İdlib'deki insanlar için kullanılması çok üzüntü verici" dedi.