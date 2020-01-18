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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun skandal İdlib sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den göç edenlerle ilgili kullandığı 'Terör örgütü üyesi' ifadesine tepki gösterdi. Çelik, 'Kullanılan ırkçı dil üzüntü verici' dedi.

18.01.2020  16:35 - Güncelleme: 18.01.2020  17:16

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Avrupa'daki aşırı sağcıların Türkiye düşmanı, İslam düşmanı, göçmen düşmanı ve ırkçı dilinin aynen kopyalanarak İdlib'deki insanlar için kullanılması çok üzüntü verici" dedi.

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