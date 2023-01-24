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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lahey'deki alçak saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Hollanda'nın Lahey kentinde bir faşist, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz' dedi.

IHA24 Ocak 2023 Salı 12:38 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lahey'deki alçak saldırıya tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Hollanda'nın Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'in hedef almasına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'nın Lahey kentinde bir faşist, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar, Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır."

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