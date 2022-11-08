İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2022 Salı / 14 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6109
  • EURO
    18,621
  • ALTIN
    999.945
  • BIST100
    4393.72
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Türkiye'ye yönelik hadsiz sözlerine sert tepki: Vahim bir hata
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Türkiye'ye yönelik hadsiz sözlerine sert tepki: Vahim bir hata

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da 'emperyalist güç' olarak suçlamasını kınıyoruz. Macron'un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır. Macron, bu tutumu ile NATO'nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken işbirliği kapasitesine zarar vermektedir” dedi.

IHA8 Kasım 2022 Salı 12:32 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Türkiye'ye yönelik hadsiz sözlerine sert tepki: Vahim bir hata
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir. Macron ise Afrika'yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır. Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Macron'un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken, üstüne çıkıp Türkiye'yi 'emperyalist güç' olmakla suçlaması vahim bir hatadır. Macron'un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır. Macron, bu tutumu ile NATO'nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken işbirliği kapasitesine zarar vermektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.