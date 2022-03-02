AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye diplomatik açıdan anahtar ülke

2 Mart 2022 Çarşamba 13:22 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:30

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Ukrayna'ya saldırı haksız ve hukuksuzdur.

- Türkiye diplomatik açıdan anahtar ülke.

- Krizler konusunda deneyimli bir ülkeyiz.

- Cumhurbaşkanı tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor.

- İşgal ve savaş girişimlerine karşıyız.

Türkiye, şimdiye kadar BM yaptırımlarına katılmıştır. Her ülkeye farklı yansımaları olacaktır bunun. Türkiye, kendi durumu açısından değerlendirecektir.

- (Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi) Tahliye için güvenliğin sağlanması gerekiyordu. Vatandaşlarımızın Polonya ve Romanya'ya taşınması sürüyor.

- Rusya tarafı bu işgalin bir savaş olmadığını ifade etmişti. Türkiye kurumları bunu bir savaş olarak tanımladılar. Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa uygulanacaktır. Türkiye savaşı derinleştirecek yoğunlaştıracak bir tutum içerisine girmeyecektir. Vatandaşlarımızın güvenliği esastır. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

(Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler) Hazırlıklarımız tam olarak yapılmıştır, bütün kurumlarımız barışa katkı vermeye açıktır. İstanbul bu konuda biricik bir yerdir. Türkiye'nin birikimleri barışa çok önemli destek sağlayacaktır.

- (Ukrayna'nın AB üyeliği talebi) Avrupa Birliği bir mahalle dayanışmasına dönüştü.

- Türkiye, NATO'nun sıradan bir üyesi değil. Türkiye'ye verilmeyen silahlar NATO'nun zararına.