AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle:

NİJERYA'DA 10 TÜRK DENİZCİNİN REHİN ALINMASI - Nijerya civarında bir Türk gemisi kaçırıldı. Konuyu takip ediyoruz Dışişleri ve istihbarat birimlerimiz konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

15 TEMMUZ ÖZEL OTURUMUNDAKİ GERİLİM

- Yeni bir safhaya geçilmiş, bu siyasi bir sabotajdır.

- Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir.

- CHP Genel Başkanı çıkmış dün, 'Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanını çağırmayacak mı?' diyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza yapılmak isteneni, yargı vesayeti yoluyla devam ettirmeye çalışıyor. Bu utanç verici bir şeydir. Hem de bunu 15 Temmuz'un yıl dönümünde yapıyor.