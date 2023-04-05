AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Mabedin tarihi statüsü hakkında herkesin saygılı olması gerekir. İsrail güvenlik güçleri tarafından saygısızlık tekrarlanmıştır. Kıble mescidinde acımasızca müdahale edildiğini, aşırı şiddetle çoğunun tutuklandığını görüyoruz. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in bu tutumu bütün bölgedeki tansiyonu yükselten bir yaklaşımdır. Her Ramazan ayında yaşanıyor.

AKŞENER'E 'MERMİ' TEPKİSİ

Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından sık sık vurgulanan, belli seviyede seçim kampanyası yapılması konusundaki uyarıların ihlal edildiği bir tablo ile karşı karşıya kaldık. 14 Mayıs'a kadar bu süreç devlet adabı içerisinde rahatlıkla götürülebilir. Sonuçta da yüce milletimiz sandık önüne koyulduğunda kararı verir. Bugün İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Sayın Akşener'in üslubu, Cumhurbaşkanımıza ifadeleri, son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener'i tebrik etmiş. Bu niteliksizliğe bir çifte destek söz konusu olmuş. Bu ittifakın diğer üyeleri de aynı desteği sergileyecekler mi bakalım? Destek vurgusunun yapıldığı bölüm, Meclis'te bir kürsüye kurşunların dizildiği bir tablo. Bu konuşmada şöyle bir ifade kullanıyor, '21 yıldır ülkeyi yönetiyor, henüz bir devlet insanı olamadı' diyor. Sayın Akşener, devlet görevi yaptığı kısıtlı dönemde en yüksek performans, milletin değerlerinin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını uygulamaktır. Meclis sizin yere kurşun atacağınız bir yer değildir.

"TÜRKİYE'Yİ DARK DİZİSİNİN KARANLIK ATMOSFERİNİN İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu iş çay meselesi olmaktan çıktı. Kendisine reçeteyi yeniliyorum. Acılı Adana şalgamı ekliyorum. Dark dizisini izlediğini söylemişti, bu diziden çok büyük ilham aldıkları görülüyor. Türkiye'yi, geçmişin koalisyonlarını geleceğe taşıyarak bir pragmanın içine, Dark dizisinin karanlık atmosferinin içine sokmaya çalıştıkları görülüyor.

Yargılama sözleri, dar ağacı asmalar, kürsülere kurşun dizmeler, bir yazılım üretmeye çalışmışlar. Bu ittifakın yazılımı Yassıada zihniyeti olmuş. Bu millet ayaktadır, milletin iradesi güçlüdür.

(Türkiye'nin hava sahasını kapatması) Burada bir terör yoğunlaşması var. Süleymaniye'de teröristler dağıtılırsa gözden geçirilir.

PEŞ PEŞE TEPKİLER! ŞENTOP: MİLLET İRADESİNE BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti grup toplantısında kürsüden elindeki mermileri yere atan Meral Akşener'e tepki göstererek, "Vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır" dedi.

"Bugün bir grup toplantısında, bir Genel Başkan'ın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır." diyen Şentop, "Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclisin mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır. Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ekranlarda ve satırlarda "mermi" kavramı ile yan yana getirilmesi her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar verir. Bu noktada en büyük hassasiyeti göstermesi gerekenler ise şüphesiz milletvekillerimiz ve siyasi partilerimizin genel başkanlarıdır. Herkesi, özellikle seçimlere yaklaştığımız bu hassas süreçte, Meclisin saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet ediyorum." açıklamasında bulundu.