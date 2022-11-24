AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pentagon'un terör itirafına cevap: Gördüğümüz zaman vururuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Parti sözcüsü Çelik'in açıklamalarında satır başları;
- En ufak bir olayı bile raporlarına doğru-yanlış şekilde yansıtan insan hakları örgütlerinin bu konuya ilgi göstermemesini not ettik.
- O bölgede pek ilden oraya gelmiş vatandaşlarımızı gördüm. Orada bu birlik beraberlik duruşunu gösteriyorlardı.
- Türkiye'nin savunma hakkını dikkate almadan, Türkiye'ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır. Bunların tebliğine tebellüğ etmiyoruz.
- Terörle mücadele operasyonlarına kim savaş politikası diyorsa bu terör örgütünün dilidir. Çünkü savaş iki devlet arasında olur. Terör örgütü gayrimeşrudur.
- DAEŞ saldırısı olduğu zaman, DAEŞ'e cevap verdiğimiz zaman orantılılıktan bahsetmeyenler, PKK terör örgütünün saldırılarına cevap verdiğimiz zaman neden orantılılıktan bahsediyorlar? Ayrıca orada orantısız bir şey yok.
- Terörle mücadele operasyonlarına karşı "Savaş politikası" terimini kullanan kim varsa, doğrudan terör örgütünün sözcülüğünü yapıyordur.
- Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar KKTC'ye destek verecektir. TDT'ye gözlemci üyelik sonrası ortaya çıkan bu tehditleri üretenlerin yaptığı şey utanç vericidir.
- Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyasetinin, diplomatlarımızın bu yüksek performansının ne kadar kilit bir oynadığını net bir şekilde göstermektedir.
- İsveç'te binamıza terör örgütü sembolleri yansıtmak güvenlik zaafıdır.
- Söz verip tutmayan çok batı ülkesi gördük. Terörle mücadele konusunda, bunun somut sonuçlarını görmek isteriz.- Türkiye kendi perspektifi açısından bunu yeterli bulduğu zaman bu ülkelerin NATO üyeliğine 'evet' deme noktasına gelecektir.- Bunu da arzu ediyoruz. Keşke dediğimiz şekilde terörle mücadele açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine yönelik faaliyetlerin engellenmesi açısından yeterli bulacağımız düzenlemeler olsa. Biz zaten NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. Bunu anlamlı buluyoruz.
- Sonuç, her ne olursa olsun, kim ne derse desin bizi tehdit eden terör örgütü gördüğümüz zaman vururuz. Asla ve asla bu terör örgütlerinin bizi tehdit etmesine göz yumamayız.- Asla ve asla bu terör örgütlerinin sınırlarımızı tehdit etmesine, vatandaşlarımızı tehdit etmesine göz yumamayız. 'Biz PKK/YPG/PYD terör örgütüne DEAŞ'la mücadele için destek veriyoruz', dünyanın en büyük yalanıdır. Biz bu yalanları Afganistan'da gördük.
- Karşımıza bir vizyon çıkarsa o vizyon temelinde rekabet için sabırsızlanırız, biz kendimize güveniyoruz. Bu "Akşam 9'da açıklama yapacağım" açıklamalarına benzemesin.
- Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez.
- Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.