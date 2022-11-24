AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pentagon'un terör itirafına cevap: Gördüğümüz zaman vururuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Parti sözcüsü Çelik'in açıklamalarında satır başları;

DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ

- En ufak bir olayı bile raporlarına doğru-yanlış şekilde yansıtan insan hakları örgütlerinin bu konuya ilgi göstermemesini not ettik.

İSTİKLAL CADDESİ SALDIRISI



- O bölgede pek ilden oraya gelmiş vatandaşlarımızı gördüm. Orada bu birlik beraberlik duruşunu gösteriyorlardı.

TERÖRLE MÜCADELE



- Türkiye'nin savunma hakkını dikkate almadan, Türkiye'ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır. Bunların tebliğine tebellüğ etmiyoruz.

- Terörle mücadele operasyonlarına kim savaş politikası diyorsa bu terör örgütünün dilidir. Çünkü savaş iki devlet arasında olur. Terör örgütü gayrimeşrudur.

- DAEŞ saldırısı olduğu zaman, DAEŞ'e cevap verdiğimiz zaman orantılılıktan bahsetmeyenler, PKK terör örgütünün saldırılarına cevap verdiğimiz zaman neden orantılılıktan bahsediyorlar? Ayrıca orada orantısız bir şey yok.

- Terörle mücadele operasyonlarına karşı "Savaş politikası" terimini kullanan kim varsa, doğrudan terör örgütünün sözcülüğünü yapıyordur.

-KKTC'NİN TDT'YE GÖZLEMCİ ÜYELİĞİ



- Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar KKTC'ye destek verecektir. TDT'ye gözlemci üyelik sonrası ortaya çıkan bu tehditleri üretenlerin yaptığı şey utanç vericidir.

TAHIL KORİDORU'NUN UZATILMASI

- Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyasetinin, diplomatlarımızın bu yüksek performansının ne kadar kilit bir oynadığını net bir şekilde göstermektedir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ

- İsveç'te binamıza terör örgütü sembolleri yansıtmak güvenlik zaafıdır.

- Söz verip tutmayan çok batı ülkesi gördük. Terörle mücadele konusunda, bunun somut sonuçlarını görmek isteriz.

- Türkiye kendi perspektifi açısından bunu yeterli bulduğu zaman bu ülkelerin NATO üyeliğine 'evet' deme noktasına gelecektir.

- Bunu da arzu ediyoruz. Keşke dediğimiz şekilde terörle mücadele açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine yönelik faaliyetlerin engellenmesi açısından yeterli bulacağımız düzenlemeler olsa. Biz zaten NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. Bunu anlamlı buluyoruz.

PENTAGON'UN PENÇE-KILIÇ AÇIKLAMASI

- Sonuç, her ne olursa olsun, kim ne derse desin bizi tehdit eden terör örgütü gördüğümüz zaman vururuz. Asla ve asla bu terör örgütlerinin bizi tehdit etmesine göz yumamayız.

- Asla ve asla bu terör örgütlerinin sınırlarımızı tehdit etmesine, vatandaşlarımızı tehdit etmesine göz yumamayız. 'Biz PKK/YPG/PYD terör örgütüne DEAŞ'la mücadele için destek veriyoruz', dünyanın en büyük yalanıdır. Biz bu yalanları Afganistan'da gördük.

CHP'NİN VİZYON AÇIKLAMASI

- Karşımıza bir vizyon çıkarsa o vizyon temelinde rekabet için sabırsızlanırız, biz kendimize güveniyoruz. Bu "Akşam 9'da açıklama yapacağım" açıklamalarına benzemesin.

YKS TARİHİ

- Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez.

- Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.