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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yeni bir çirkin siyaset üretiliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP'nin helalleşme ile hesaplaşma arasında yaşadığı gelgitler, bir siyaset krizine dönüştü. Her helalleşme sözünden sonra Türkiye'nin hak ve menfaatleri ile hesaplaşmak için fırsat kollayan yeni bir çirkin siyaset üretiliyor.' dedi.

19 Haziran 2022 Pazar 18:19 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Helalleşme adına bolca hayali sözler söylenirken, Türkiye'nin kazanımları ile hesaplaşma adına her gün yeni bir tehdit üretiyorlar. CHP'nin kendi milletvekilleri tarafından üretilen tehdit siyasetine ve Türkiye'nin kazanımları İle hesaplaşma hevesine suskun kaldığı görülüyor.

Son olarak bir CHP milletvekilinin Türkiye'nin milli güvenliği açısından stratejik kazanımı olan SİHA'larımızı ve Bayraktar ailesini hedef alması, husumet siyasetinden beslenen hesaplaşma arzusunun açık ifadesidir. Türkiye'nin kazanımlarına karşı tehdit siyasetidir bu.

Türkiye'nin kazanımları İle hesaplaşmayı siyasetlerinin merkezi haline getirenlerin ve bunlara suskun kalan parti yönetimlerinin helalleşmeye dair söylediği her şey boştur. Türkiye karşıtlarını memnun eden bir husumet siyasetidir bu.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Çelik

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