AK Partili Çelik'ten 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Cumhurbaşkanımızdan bir küresel liderlik örneği daha

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasının ardından açıklama yaptı.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızdan tüm dünyaya fayda sağlayacak bir küresel liderlik örneği daha. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla tahıl sevkiyatı anlaşması iki ay daha uzadı." ifadelerini kullandı.