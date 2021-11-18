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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Dünya ve Avrupa bu zalimliğe susuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye'ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor' ifadelerini kullandı.

18 Kasım 2021 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:00
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla Yunanistan'a tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye'ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zülme karşı çıkarak, Yunanistan'ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor.

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terketmek zorunda kaldı.

Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor.

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