15 Mart 2022 Salı 13:15 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 13:29

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

925. gününe giren Diyarbakır annelerinin vicdan nöbetini bir kere daha selamlıyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın hepsinin fedakârlığıyla pandemi dönemini Türkiye birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir şekilde sürdürdü.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performans Türkiye'yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktaya getirmiştir.

Yıllardır Avrupa bu kadar yakınında bir savaş yaşamamıştı. Demokrasinin tehditle karşılaştığı durumlarda sadece belli ülkelerde demokratik süreçlerin işlendiğini gördük.

Bir kere daha görüldü ki herkes güvende değilse kimse değildir.

Ukrayna'daki dayanışma ve direniş son derece önemlidir. Kırım'ın işgaline tepki verilseydi, Ukrayna'da bugünkü tablo ortaya çıkmayacaktı. Kırım işgaline neden sessiz kaldınız?

Macron, NATO varlığını sorguluyordu, gerçekle karşılaştı.

İlkesizlik demokrasinin bağışıklık sistemini yok eder. İlkesizlik özgür dünyanın bağışıklık sistemini yok eden bir virüstür.

Türkiye ile çok daha verimli ilişkilerin kurulacağı döneme girildi.