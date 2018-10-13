AK Parti Sözcüsü Çelik: Brunson'ın suçu sabit görülerek ceza verildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından bazı satırbaşları:

"(Brunson kararı) Türkiye'de maalesef bu tip olaylar olduğunda muhalefetin belli kesimleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak yerine derhal dışarıyla birlikte saf tutuyorlar."

"(Brunson kararı) Bu safhada yargısal akış tamamlandı ama diğer aşamalar devam edecek. Ortaya çıkan eleştirelerin ortak noktası nedir? 'Bir dayatma söz konusu olduğu ve bu dayatma neticesinde serbest bırakıldığı' şeklindedir. Bu sürecin iyi takip edilmemesinden kaynaklanan bir yaklaşım."

"(Cemal Kaşıkçı olayı) Bu çok vahim bir meseledir. Saygın bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili son derece spekülatif iddialar var. Bazı isimler üzerinde yoğunlaşma vardır, bunların hepsi iddiadır, güçlü bir şekilde soruşturulacaktır. Asla affedilemeyecek, asla üssü örtülemeyecek bir eylemdir."

"(Cemal Kaşıkçı olayı) Bu eyleme karışanlar varsa kuşkusuz bunun ağır sonuçları olur."

"(Brunson kararı) Tüm bu dayatmalara, tehditlere, haddini aşan tüm ifadelere karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamı buna prim vermemiştir."

"Cumhur ittifakının yerel seçimlerde de bir formüle dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşürse nasıl bir formüle dönüşeceğiyle ilgili konu aynı şekilde kendi doğal akışı içerisinde devam ediyor. Orada bir aksama yok, herhangi bir sıkıntı yok."