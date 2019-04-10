Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına seçim mesajının anlaşılması için çalışma talimatı

AK Parti Sözcüsü Çelik, "İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Çelik, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 26-27-28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, İtalya Parlamentosu'na 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili gelen önergeyi şiddetle kınadıklarınıbildirdi. Çelik, "Bu meselede, hiçbir şekilde bu ilişkilerin normalleşmesini istemeyen Ermeni diasporasının oyununa geliyorsunuz." diye konuştu.

'Olağanüstü itiraz yoluna başvuracağız'

İstanbul seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir. İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır." şeklinde konuştu.

"Öptüğü Kur'an-ı Kerim'i okuma tavsiyesinde bulunuyoruz"

Çelik, Bolu Belediye Başkanının Suriyelilere yardımı kesmesine ilişkin, "Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz. Bu belediye başkanı Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlıyor. Kendisine o öptüğü Kur'an-ı Kerim'i okuma tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.

"İnsana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur"

Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili de konuşan Çelik, "Yeryüzünde hayatı paylaştığımız bu canlılara karşı yapılmış eylemin, insana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur. Cumhurbaşkanımız hayvanları korumayla ilgili yasa konusundaki hassasiyetini en yüksek düzeyde dile getirdi. Bu konularda yaptığı konuşmalarda da topyekun devlet kurumlarını uyardı. Bu konuda hassasiyet çok yüksektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesiyle ilgili "Seçim sonuçlarıdeğerlendirildi, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyet dile getirildi." bilgisini paylaştı.