15 Kasım 2021 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından bazı satırbaşları:

"Rum-Yunan ikilisinin bütün güçlerini kullanarak KKTC'nin haklarını gasp etme yönündeki saldırgan ve maksimalist davranışları, Kıbrıs Türk davasının ne kadar önemli bir dava olduğunu bir kere daha gösteriyor"

"Cumhurbaşkanımızın Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle yaptığı konuşma önümüzdeki dönemin vizyon belgesi olarak tarihe geçmiştir"

"Macron'un Türkiye'nin askerlerini çekmesi çağrısı skandaldır. Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker statüsünde Türkiye'nin değerlendirmesi yanlıştır"

"Türkiye meşru hükümetin daveti üzerine eğitim için oradadır. Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır"



"Afrika'yı tapulu mülkü olarak gören Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya gitmesini tehdit olarak kabul ediyor"