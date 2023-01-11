AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na TSK tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Kılıçdaroğlu, vahim sözlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin komite kademesine saldırarak sınırı aşmıştır. Toplumun sürekli bir kesimini tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun bu nefret söylemi, TSK'nın komuta kademesini hedef almasıyla farklı bir boyuta ulaştı. Demokrasilerde eleştiri haktır, hakaret kabul edilemez.

Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılan operasyonlara neden destek vermediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazıp, Yunanistan Parlamentosundan bir siyasetçinin söylediğini söylemek, herkesi inandırıldı. Yunan siyasetçinin bu dili kullanmasına inanılır. Türkiye'ye hasım olanlarla aynı dili kullanması açıktır.

TSK'nin ateş gücünü artıracak imkanlar geliştirilirken yine tüm bunlara karşı en yıkıcı sözler sayın Kıçıdaroğlu ve arkadaşlarından geldi. Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın komuta kademesi için "Ortadoğu'nun bol apoletli generalleri" demesi utanç vericidir.