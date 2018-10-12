AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin aşamayacağı engel, bozamayacağı tuzak yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlendiği Çukurova İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, iki aydır Çukurova'da işlerin öncekine nazaran çok çok iyi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilince ülkede pek çok şeyin değiştiğini, bu değişime ayak uyduranlar ve uydurmayanların olduğunu belirten Çelik, gördüğü kadarıyla yeni döneme en iyi ayak uyduranın Çukurova ilçesi olduğunu aktardı.

Çelik, seçim dönemini Çukurova'nın çok iyi geçirdiğini, sonrasında da aynı çalışmaları büyük bir coşkuyla, azimle sürdürdüğünü, iki aydır da vites yükselttiğini dile getirerek, yeni dönemde seçimlere hazırlık noktasında çok özel bir performans ortaya koyulduğunu gördüklerini kaydetti.

"Buralara, bu kürsülere konuşmacı olarak davet edilirken, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, bakanlar olarak bir protokol yapılıyor, bildiğiniz gibi bu resmi bir protokoldür esasında. Eğer kim daha çok çalışıyor, kimin AK Parti'ye daha çok emeği var diye bir protokol yapılsaydı burada ilk ismi zikredilmesi gereken en arka sırada oturan kardeşlerimizin olması gerekirdi." diyen Çelik, kendilerinden daha çok emeği olanların en arka sıradaki, isimleri bu salonda okunmayan, seçim zamanları koşan, her salonu dolduran, sandıklar tutulacak denildiğinde her zaman en öne fırlayanlar olduğunu kaydetti.

"AK Parti herhangi bir parti değil"

Çok yeni bir döneme girildiğine işaret eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ilk yerel seçimlerimizle inşallah karşılaşacağız. AK Parti'nin en büyük başarılarından biri yerel seçimlerde ortaya koyduğu liderliktir, yerel seçimlerde ortaya koyduğu başarıdır. Tabii bunun bir özelliği de var. AK Parti herhangi bir parti değil. AK Parti milletiyle organik bağ kurmuş, milletinin organik değerlerine yaslanan bir siyasi oluşum. Bunun için de her zaman toplumun en aşağı katmanlarından başlayarak, tüm kesimlerini tutarak siyaset yapan bir oluşum."

"Dünyanın her tarafından iktidarda olan partiler eriyip, muhalefette olan partiler güçlenirken niye Türkiye'de AK Parti iktidarda olduğu halde güçlenmeye devam ediyor, muhalefet ise yeni bir umut, coşku yaratamıyor?" ifadelerini kullanan Çelik, bunun sırrının her şeyden önce AK Parti'nin bir siyasi parti olarak halk hareketi, Türkiye hareketi niteliği olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, "AK Parti milletimizin özlemlerini, değerlerini siyaset arenasında, siyaset sahasında temsil etmek isteyenlerin partisidir." diye konuştu.

İlk kuruldukları günden bu yana her zaman ilçe teşkilatlarının sadece AK Parti'nin oradaki temsilcisi olarak faaliyet göstermediğini, her bir ilçe teşkilatı mensubunun bulundukları ilçede birer sivil toplum lideri olarak hareket ettiğini dile getiren Çelik, Çukurova teşkilatının da bu doğrultuda çalışma yürüttüğüne değindi.

Çelik, Çukurova'da şimdiye kadar hiç umutsuzluk görmediklerini, arkadaşların her zaman umutlu ve güler yüzlü olduğunu, bu nedenle teşkilata teşekkür ettiğini aktardı.

"Aday adaylığı AK Parti ailesi içinde bir centilmenlik yarışıdır"

Mart'taki yerel seçimde belediye başkanlığını kazanmak istediklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Tabii çeşitli ölçümler yapılacak, çeşitli kriterler ortaya koyulacak açık ya da gizli bazı ölçümlerle kimin teşkilatımız tarafından daha çok benimsendiği, kimin vatandaşlarımız tarafından belediye başkanı olarak görülmek istendiğiyle ilgili çok güçlü çalışmalar yapılacak. Sonuçta bir arkadaşımız seçilecek, aday olarak gösterilecek. Aday adaylığı AK Parti ailesi içinde bir centilmenlik yarışıdır. Birisi aday olduktan sonra diğerlerinden herhangi birisi onu yıpratmaya kalktığı zaman esasında AK Parti'li bir davranış sergilemediği ortaya çıkar. Tabii AK Parti'deki herkesin AK Parti'li olmasını, AK Parti'li gibi davranmasını umut ederiz ve bekleriz. Ama maalesef zaman zaman AK Parti'li olmakla AK Parti'de olmak aynı şey olmayabiliyor. AK Parti'de olup da AK Parti'li gibi davranmayan olduğu zaman biz de onu ailemizin içerisinde yanlışlıkla ortaya çıkmış bir unsur olarak görüp, ailemizi bundan uzak tutuyoruz."

Pek çok adayın olduğunu vurgulayan Çelik, genel merkezin bir takvim ortaya koyacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini, MYK'de karara bağlandıktan sonra o takvimin süratle hayata geçirileceğini söyledi.

Çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Son yıllarda etrafımızda olup bitenlere bakın. Birden çok terör örgütünün bize saldırısı, ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalmamız, bunun etrafında hepsinin gelip dayandığı nokta şudur; Cumhurbaşkanımızı hedef alırlar, AK Parti'nin iktidar olmaması için birtakım siyasi projelere destek verirler. Çünkü, AK Parti'nin temsil ettiği şey bu ülkenin bağımsızlığıdır, bu ülkenin geleceğidir, bu ülkenin kendi değerlerine dayanarak ayakta durmasıdır. Eğer Cumhurbaşkanımız, AK Parti bu değerlere yaslanmasaydı emin olun bugün karşı karşıya kaldığımız kara propagandaları yürüten bu merkezler bize övgüler diziyor olacaklardı."

Birlik ve beraberliğin devam etmesinin önemini anlatan Çelik, fitnelere, diğer ayrılık unsurlarına müsaade edilmemesi, Türkiye'ye yapılacak hizmetlere, Türkiye'nin geleceğine odaklanmış olarak bu yolda yürünmesi halinde kimsenin Türkiye'yi engellemesinin söz konusu olamayacağını aktardı.

Çelik, "O kadar çok kriz aştık ki o kadar çok umutsuzluk ortamını o kadar büyük umutlara çevirdik ki çözülemez kriz yoktur, aşılamaz engel yoktur, üstünden geçilemez yokuş yoktur. Sizin desteğiniz olduğu müddetçe AK Parti'nin aşamayacağı engel, bozamayacağı tuzak yoktur." dedi.

"En büyük başarımız yerel yönetimlerdedir"

Diğer partiler için seçimin, yenilgilerinin tekrar tekrar tescil edileceği bir kabus olduğunu vurgulayan Çelik, "Örneğin CHP için seçim bir kabustur. Ama AK Parti için bir demokrasi şöleni, bir demokrasi bayramıdır." diye konuştu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Belediyelerde CHP'li belediyeler liderdir, onlardan daha başarılı belediye yoktur." şeklindeki açıklamasını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu mesaj geldiği zaman bana herhangi bir şekilde birisi bunu üretmiş ve komedi cümlesi olarak yazmış zannettim. En büyük başarımız, toplumla doğrudan bağ ve ilişki kurduğumuz yerel yönetimlerdedir, belediyelerdedir. Biz siyaseti yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru yapıyoruz. Bizim misyonumuz, devletin, devlet refleksinin sonuçlarını vatandaşa empoze etmek değil, tam tersine vatandaşın gücünü alarak, devlet ve hükümet hayatını kurgulamak, vatandaşın talepleri doğrultusunda hükümet etmeyi sağlamak, devletin faaliyet göstermesini sağlamak."

"CHP'de Yassıada zihniyeti değişmemiştir"

Çelik, eski CHP Milletvekili Çiçek'in bir televizyon programında yaptığı konuşmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu kadar zaman geçmiştir, bu kadar acılar yaşanmıştır, üzerine bu kadar konuşulmuştur ama maalesef CHP'de Yassıada zihniyeti değişmemiştir. Biz de dedik ki; herhalde milletvekillerinin söylediği bu çirkin, dayatmacı, millete tepeden bakan bu cümleyi duymadılar. Onun üzerine basın toplantısında dedim ki, 'Gereken hukuki girişimlerde bulunacağız ama CHP'nin de buna bir şey söylemesi lazım.' Buna söylenmiş herhangi bir şey yok arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyor."

"Cumhurbaşkanımız herhangi bir milli meselede taviz vermez"

Kılıçdaroğlu'nun, bir konuşmasında uçak meselesini gündeme getirdiğine değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti bazı devletlere, bazı devletler de Türkiye Cumhuriyeti'ne jest yapıyor. Bunu, verilmiş bir taviz ya da bunun karışılığında Cumhurbaşkanımızın bir taviz vereceği şeklinde bir takım çirkin cümlelerle ortaya koymaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğini tek cümleyle özetleyecek olsak, 'Milli meselelerde Türkiye'nin milli çıkarları konusunda kararlı bir tavizsizlik.' diyebiliriz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın herhangi bir milli meselede taviz vereceğini söylemek, olsa olsa bir CHP Genel Başkanının yeni yalanı olur."

Çelik, hediye edilen uçağın kişisel envantere değil, devlet envanterine girdiğini belirterek, "Bunu söyleyen kişinin, bunu söyleyebilecek şekilde bir siyasi konumu ve bir siyasi duruşu var mıdır? Milli irade hediye edilemez, bölünemez, devremülk gibi kullanılamaz. Peki ne yaptı Kılıçdaroğlu? Tuttu, milli iradenin tecellisiyle ortaya çıkmış 15 milletvekilini İYİ Parti'ye hediye etti. Bu şekilde milli iradenin kendisine verdiği görevi, devre mülk gibi bir başka partiye hediye eden bu şahıs, çıkıyor taviz ve benzeri gibi uygulamalardan bahsediyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM toplantısındaki konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM toplantısında konuşmasının en önemli bölümünü Kudüs ve Filistin meselesine ayırdığını vurgulayan Çelik, bu konuşmanın İsrail gazetelerine kadar haber olduğunu ifade etti.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın BM toplantısında Filistin ve Kudüs'ten bahsetmediği şeklinde açıklama yaptığını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Binlerce haberi görmezden gelip, 'böyle bir şey söylemedi' diyor. Dolayısıyla gözünün önündekini görmeyen, bu kadar açık bir realiteyi fark etmeyen birisinin, bunların tabi genel başkan yardımcıları, danışmanları var, Türkiye'de ikinci olmuş bir partiyi yönetmeleri, Türkiye için ciddi bir ızdırap kaynağıdır. CHP'nin tabanını oluşturan vatandaşlarımız da Türkiye'nin geneli de bu ızdırabı hak etmiyor. En temel meselelerde dersine çalışmayan, en temel meselelerde dersini yapmaktan uzak duran bir yaklaşım ortaya çıkıyor."