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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

DHA24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:53 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:04
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

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