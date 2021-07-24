DHA 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:53 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.