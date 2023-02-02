AK Parti'den o ülkelere sert tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı büyükelçilikler ve başkonsoloslukların güvenlik koşulları nedeniyle kapatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı:

"BU SORUMSUZLUK KABUL EDİLEMEZ"

"Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ VE İSTİHBARAT BİRİMLERİMİZ İŞİNİN BAŞINDADIR"

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir.

"REDDEDİYORUZ..."

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."