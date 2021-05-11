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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir' dedi.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 09:27 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 09:27
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. AK Parti'li Çelik, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Buna birileri, 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail'in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netanyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor" dedi.

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