28 Ekim 2021 Perşembe 09:10 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:10

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.