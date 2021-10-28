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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.

28 Ekim 2021 Perşembe 09:10 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:10
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.

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