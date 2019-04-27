AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Sosyal demokrasiyle ilgileri yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte AK Partili Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Çeşitli şehirlerde Çevre ve Şehircilik Başkanlığından sorumlu başkan yardımcımız tarafından beklenti nedir diye kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Bunların genel merkezde genel başkanımıza sunumları yapılıyor. Zenginleştirilerek belediye başkanları ile paylaşılıyor. Ortaya çıkan tablo şehirlerle ilgili ortaya koyacağımız politikalarla ilgili resmin şekillenmesine neden oluyor.

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanımız sunumunu gerçekleştirecek. Sayın Genel Başkanımız bu çalışmalara iki açıdan önem veriyor. Vatandaşın istediği hizmetlerin istediği gibi götürülmesi, kentlerin rant üreten değil değer üreten şehirler yapılar olması bakımından da büyük önem veriyor. Sayın Genel Başkanımız belediye başkanlarıyla tek tek görüşecek.

Kendi illerinin durumunu da yansıtma imkanı bulabilecekler. Belediye başkanlığından geldiği için deneyimlerini de paylaşıyor sayın genel başkan. Dinamik şekilde süreci yürütüyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarımızdan seçim sürecini nasıl geçirdiklerine dair düşüncelerini dinliyoruz. Bakanlarımız tek tek telefon numaralarını vererek isteyen belediye başkanlarıyla gece yarılarına kadar görüşebilecekler.

Bugün Sri Lanka’daki terör eyleminden sonra oradaki Müslümanlara baskı yapıldığını görüyoruz. Bu hususu yakın şekilde takip ediyoruz. Fransa Devlet Başkanı siyasal islam diye bir tehditten bahsederek bir yorum getirdi. Bu siyasal İslam sözünün öteden beri bir karartma olduğunu söylüyoruz. Birisi siyasal İslam diye bir karartmadan bahsedince farkında değiller siyasal Hristiyanlık gibi doğru olmayan bir kavramdan bahsetmiş oluyorlar. Yeni Zelanda başbakanının tavrını herkesin örnek alması gerekir.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz ihraç olduğunu açık şekilde söyledik. Kendi süresi içinde gerçekleşecektir. Kurul ihraç edecektir. Şiddet kapısı asla açılmamalıdır. Kimse şiddete başvurmamalıdır.