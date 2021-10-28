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Politika

Çelik: Terör ile mücadeleyi ''savaş'' diye niteleyenlerle CHP aynı noktaya gelmiştir

MYK gündemine ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Enteresan bir tablo ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin terör ile mücadelesini 'savaş' diye niteleyenlerle CHP aynı noktaya gelmiştir. Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar.' dedi.

28 Ekim 2021 Perşembe 19:25 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 19:43
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Son olarak Irak ve Suriye'deki askeri varlığımız için bir tezkere yüce Meclis'e getirildi. Burada 'hayır' oyu veren partilerin dayanıksızlığı ile karşı karşıya kaldık"

"Enteresan bir tablo ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin terör ile mücadelesini 'savaş' diye niteleyenlerle CHP aynı noktaya gelmiştir. Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar."

"10 büyükelçi olayında, yapılan iş ne diplomatların saygınlığına ne de diplomatik misyona uygun bir iştir. Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların, iç siyasette hükümetimize dönük eleştirilerine karşı bu durumu not ettiğimizi söylemek istiyorum."

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