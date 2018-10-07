AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kızılcahamam kampında çok önemli açıklamalar yapacağını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın güvenlik oturumuna Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığını belirterek, "Terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerimiz, şimdiye kadar yaptıklarımız, terör örgütlerinin yeni metotları, şehirlerdeki yapılanmaları konusundaki hassasiyetlerin bir kere daha altı çizildi." dedi.
İstişare kamplarının AK Parti'nin önemli geleneklerinden biri olduğunu belirten Çelik, Başkan Erdoğan'ın kampın açılış konuşmasını yaptığını, yarınki (bugün) kapanış konuşmasında da önemli açıklamalarda bulunacağını bildirdi.
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