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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var' dedi.

23 Ağustos 2022 Salı 17:01 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Seçimle ilgili bir takvim değişikliği yok. Erken seçim olması söz konusu değil, seçimler zamanında yapılacak. Seçime dair de şimdiden bir takvimin başlaması normal. Seçimlerin tarihiyle ilgili bir gündem olmadı. Bu toplantı zamanında yapılacak seçime dair yürütülecek çalışmaları içerdi"

( Suriye ile siyasi diyalog) Herhangi bir yerde bölünme iç savaş tabi ki istemiyoruz. Şimdiye kadar da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu defalarca ifade ettik. Bu karşılıklı olarak şartların olgunlaşması, muhaliflerin maruz kaldığı zulüm mekanizmaları; bununla ilgili de anayasal süreç işlesin dedik.

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