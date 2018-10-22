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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bahçeli'nin kullandığı ifadeler nezakete uygun değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik soruları cevaplıyor. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Bahçeli'nin kullandığı ifadeler nezakete uygun değil. Cumhurbaşkanımıza saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından bazı satırbaşları:

"Cumhurbaşkanımız 'uyuşturucu satıcılarına geçit verilemeyeceğini' söylemek istemektedir. Bu kadar açık konuşan dünyada başka bir lider yoktur. Söyleyeceğini zaten açık bir şekilde söylüyor"

"Bahçeli'nin kullandığı ifadeler nezakete uygun bir yaklaşım olmamıştır"

"Cumhurbaşkanımıza saygı, AK Parti ve milletimizin kırmızı çizgisidir. Bizim tarafımızdan MHP camiasına dönük incitici bir ifade sarf edilmemiştir"

"Küçük polemiklere kurban edilemeyecek kadar kıymetli bir ittifak olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bizim tarafımızdan incitici hiçbir ifade kullanılmamıştır"

"Bundan sonrasında bu konulara hassasiyet gösterilmesini diliyoruz. İletişim kanalı her zaman açıktır"

"Cumhurbaşkanımız, MHP'yi kast etseydi MHP derdi zaten. 'Birileri' derken uyuşturucu satıcılarının birer kurban olduğuna dair bize gelen talepler kast edilmiştir"

"2 ayrı siyasi partiyiz biz. Her konuda anlaşma olmayabilir. Her siyasi tartışmada anlaşacağız diye bir şey yok. Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir şey de yok"

"Biz, Cumhur İttifakı'nın kıymetinin altını bir kez daha çiziyoruz"

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