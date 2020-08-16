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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, 'Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA16 Ağustos 2020 Pazar 10:56 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:45
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Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanmış." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."

Biden'a sert tepki: Hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun! Bedelini ödersiniz

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