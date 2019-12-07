AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

GİRİT’TEKİ S-300’LERİN HAZIRLANDIĞI İDDİASI

Bende böyle bir teyitli bilgi yok. Bir tarafta gözünüzün önüne TSK’nın iradesini getirin. Bunların uğraştığı işler çocukça işler. Böyle bir şey de yapıyorlarsa, bu S400 meselesiyle uğraşanların meselesi olur.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ

Bu bizim canımızı çok yakan yaşadığımız her bir kayıpla birlikte insanlığımızdan ve medeni toplum olma vasfımızdan bir şeyler kaybediyoruz.

Günlük hayatta kullandığımız dil fazla ataerkil fazla maço. Kullanılan dil baştan cinsiyetçi bir dil. İnsan kavramı yerine adam kavramını kullanmamızdan başlayarak küçük yaştan itibaren çocukların yetiştirilmesinde… Bu konuda kat etmemiz gereken çok fazla mesafe var. Çocuk yetişirken hangi kodlarla yetişiyor?

Fiziksel şiddet en çirkinin ama sözle şiddet var farkında olmadığımız şekilde kadını geri tutan bir yaklaşım var bunlar da şiddet.

Sonuçta kanunların uygulanması da bir zihniyet meselesi.

Suç filmlerine ilgisi olanlar çok iyi bilirler haberlerin yapılma biçiminden konuşulma biçiminden bir takım insanların bunu örnek alması var.

Kamusal alanın kodlarını tartışmıyoruz. Onun içindeki kadın sayısını konuşuyoruz. Önemli olan o kaba kodların değişmesi. Kodlar yine maço içeriğe sahip. Kadın sayısını artırmak hiçbir şey değiştirmiyor.

Bu topyekun bir seferberlik meselesidir. Aynı yaştaki erkek çocuğa davranışla kız çocuğa davranıştaki farktan başlar bu iş.

LONDRA’DAKİ DÖRTLÜ ZİRVE

Bu dörtlü zirvede birçok gündem meselesi vardı ama en önemli sonucu dışarıda konuşurken Türkiye’ye ne yapması gerekeni söyleyenler aslında kendilerinin ne yapması gerektiğini sayın cumhurbaşkanımızdan duymuş oldular.

Bunlardan birincisi terörle mücadeledeki çifte standart. İkincisi göçmenler konusunda yapılması gerekenler.

Dörtlü zirvede Türkiye’nin tezleri kuvvetli şekilde ele alındı. Dörtlü zirve artık devamlı olarak yapılacak.

MACRON’UN NATO’NUN “BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ” ÇIKIŞI

Şimdi bir ülkenin başbakanı olan arkadaşıma bir gün dedim ki Macron bir Avrupa ordusu kurmaktan bahsediyor.

Dedi ki “sadece beş sene orduya hangi dilde emir vereceklerini tartışırlar.”

BATIDA'Kİ İSLAM KARŞITI SÖYLEM

Siyasi bir matruşka var en üstte Erdoğan düşmanlığı altında Türkiye düşmanlığı onun altında İslam düşmanlığı var. Devam edin anti semitizm çıkar. Avrupa’nın temel demokratik değerlerine de düşmandır bunlar.

Anti semitizm ve Avrupa değerlerine düşmanlığın bir bedeli olacağı için bunları saklarlar. Erdoğan, Türkiye ve İslam düşmanlığı üzerinden yürütürler bunu.

TÜRKİYE – LİBYA MUTABAKATI

Libya ile yapılan bu anlaşma çok önemli. Büyük bir hamle. Yoğun gündem içinde biraz kayboldu.

Türkiye’yi doğu Akdeniz’deki normal egemenlik alanımızın dışına itme projesi darmadağın oldu.

Gaz güvenliğinin kilit ülkesi Türkiye’dir.

Türkiye’nin husumet sebebiyle gazı kestiği doğal kaynağı engellediği görülmüş müdür?

Bizim siyasi tarihimizde yok böyle bir şey.

SURİYE REJİMİ İLE TEMAS KURULUR MU?

Askeri birimlerin istihbaratın temas kurması doğaldır.

Bu kadar insanı öldüren birine karşı pozitif bir sonuç çıkmaz.

Bazı işler vardır tarihte sadece sizi ilgilendirmez. Gelecek nesillere ya bir onur ya da bir utanç olarak bırakırsınız.

Bununla diyalog kurar mısınız diye bir şey… O zaman şimdiki tavırlarımızı neden koyduk?

YENİ PARTİ HAZIRLIKLARI

Siyasette her şeyi takip ediyoruz. Siyasetle ilgili genel değerlendirmemiz dışında bu konuyla ilgili özel bir değerlendirmemiz yok.

AK Parti’nin rakibi kendisidir. Biz ne yapacağımız odaklanmış durumdayız.

KÜLLİYEYE GİDEN CHP’Lİ TARTIŞMASI

Ben olayı kimin yaptığını buldum. Bir kod vereceğim. Kim diyorsa ki bu işin arkasında saray var onlar yaptı. Bu bilgiyi veren CHP’li CHP genel başkanından onay aldığını söylemişti. CHP genel merkezi “biz yanlış bir yaklaşıma girdik özür diliyoruz” demeliydi.

Bundan sonra bile bu komployu bize saray kurdu kim diyorsa bunu onlar yapmıştır.