AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Kongresi büyük bir coşkuyla yapıldı

17 Şubat 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:17

Kongreye AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Koncagül ve AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Serpil Kavrak'ın yanı sıra AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, İl Başkan Yardımcıları ve İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Tanrınıan da katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da kongreye katılanlar arasındaydı.

Ayrıca; AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Kamil Çetintaş, Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, Ergene İlçe Başkanı İbrahim Gönül, Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, Kapaklı İlçe Başkanı Recep Biyik, Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan, Saray İlçe Başkanı Samet Derviş, Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin ve Şarköy İlçe Başkanı Engin Sadunoğlu da kongrede bulundular.

Kongrede bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ise, birtakım önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Gara'daki şehitler için başsağlığı dileyen Özcan, en kısa zamanda terörün kökünün kazınacağını ve devletin bütün gücüyle bunu yerine getireceğini dile getirdi.

Konuşmasında kadınlara geniş bir yer ayıran İl Başkanı, elde ettikleri tüm başarılarda kadınların katkısının oldukça büyük olduğunu ve kadınlara hak ettikleri gerçek değerin ilk önce İslam tarafından teslim edildiğini vurgulayarak; "kadınlarımız muhteşem zarafet ve nezaketleriyle daima bizlerin yoluna omuz verdiler, yeri geldiğinde bu yolu, birlikte yürümemiz için kendileri çizdiler" şeklinde konuştu.

Mestan Özcan konuşmasına teknolojik ilerlemenin, sosyal medyanın ve küreselleşmenin faydaları olduğu gibi bazı zararlarının da olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dijitalleşme ve yeni medya araçları sağladıkları kolaylıklar yanında, beraberinde ciddi riskler de taşıyor. Bir yanda demokratik mecraları çeşitlendiren dijital ağlar, diğer yanda siber zorbalık, siber terör ve yalan haber gibi kavramları da gündemimize taşımıştır. Bilhassa sosyal medyada yayılan haberlerin kahir ekseriyetini düzmece haberler oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle adeta bir teknolojik faşizm ile karşı karşıyayız. İnsanların tacize uğradığı, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, linç edildiği, her türlü haklarının çiğnendiği bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız."

Ekonomik, sosyal ve diplomatik ilişkilerin yeniden tasarlandığı bir dünya düzenine girildiğini belirten Özcan, bu yeni beliren tabloda, ülke olarak öncü olma yolunda adımlar atacaklarını ve dünyayı "medeniyet kılıfına gizlenmiş" hiç kimseye terk etmeyeceklerini ve bunun bir kutlu dava olduğunu vurguladı.

Ayrıca "Batı medeniyetinin" insan haklarını yalnızca dilde savunduğunu, bunun gerçek hayatta sadece sömürü düzenin devamını sağlamak adına yapılan bir popülizmden ibaret olduğunu belirten İl Başkanı; "bunların düzeni Kapitalizm, okutarak cahilliği, çalıştırarak fakirliği, medeniyet diyerek barbarlığı ve barış diyerek ölümü arttırmaktadır" şeklinde konuştu.

Kongredeki konuşmasına devam eden Mestan Özcan şunları kaydetti:

"Bugün 850 milyonun açlık çektiği bir dünyada 700 milyon obez insan ve 1.7 milyar aşırı kilolu insan var. Batının geliştirdiği teknik insanlığa refah getirmemiştir. Bu durum yalnızca Batı'nın suçu değil, Medeniyetimizin çocuklarının gaflet uykusundan uyanmamalarının da sonucudur."

Dünyadaki bu gidişe, sadece Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'nın karşı geldiğini dile getiren Özcan; "kısıtlı imkânlara rağmen, yeryüzüne nefes olma, fakire aş, mazluma umut olma misyonunu yüklenmiş bir lider, her türlü tezvirata ve kumpasa rağmen imanın verdiği imkânla dünyaya meydan okumaktadır" dedi.

Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiği şu süreçte dahi Türkiye'nin, yeryüzünün dört bir tarafındaki mazlumlara umut olduğunun altını çizen İl Başkanı, sadece pandemi döneminde, çok kısa bir sürede 141 ülkeden 100 bin Türkiye vatandaşının tahliye edildiğini söyledi. Ayrıca 156 ülke ve 11 uluslararası kuruluşa da destek verildiğini belirtti.

Kongrede AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanlığına tekrar seçilen Nihal Erdoğan Köşdere ise yaptığı konuşmasında, özellikle AK Parti döneminde kadınlara geçmişe nazaran, siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın her alanında daha fazla yer verildiğini belirterek şunları söyledi;

"Eğer kadınlarımız bu denli çalışmasaydı, ellerini taşın altına koyup, bu kutlu yolda alın teri dökmeselerdi, hem ülkemizin hem de partimizin bu noktaya gelmesi daha zor olacaktı. AK Parti Kadın Kolları, dünyada kadınların herhangi bir kuruluş bünyesinde en çok örgütlendiği kurum konumunda ve 5,5 milyon üyesi ile eşi görülmemiş bir başarı içerisinde. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla kadın vekile sahip parti AK Parti'dir. 104 kadın vekilimizin 54'ü, yani yarısından fazlasının bizim partimizde olmasının gururu içerisindeyiz. Bunların 46'sı ise partimizin kendi teşkilatlarında yetişen, bu kutlu basamakları adım adım tırmanan AK Kadınlarımızdan oluşuyor."