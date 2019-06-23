30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

YSK kararını verdi: Yanlış mühür kullanılan zarflardaki oylar geçerli sayılacak

YSK, AK Parti ve CHP'nin 'milletvekili' mühürlü zarflardaki oyların geçerli sayılması yönündeki itirazlarını kabul etti. Oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

AK Parti ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. 
 
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ye birer dilekçe gönderdi. 
 
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.
 
Recep Özel, dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti. 
 
Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.
 

OYLAR GEÇERLİ SAYILACAK

Başvuruları görüşmek üzere saat 14.00'te toplanan YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi. 

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti

Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti

Yıldırım'dan sandık müşahitlerine çağrı

Yıldırım'dan sandık müşahitlerine çağrı

Kadıköy'de yangın faciası: 2 ölü

Kadıköy'de yangın faciası: 2 ölü

Galatasaray, Fabian Delph’i radarına aldı

Galatasaray, Fabian Delph’i radarına aldı

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Oyunu kullanan Yıldırım'dan ilk açıklama

Oyunu kullanan Yıldırım'dan ilk açıklama

Trabzon'dan bir acı haber daha

Trabzon'dan bir acı haber daha

Galatasaray, Vedat Muriç'i bitirdi

Galatasaray, Vedat Muriç'i bitirdi
 

POPÜLER HABERLER

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Sular çekildi ova pamukla buluştu

Sular çekildi ova pamukla buluştu

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Binali Yıldırım oyunu kullandı

TSK'ya 8'nci A400M teslim edildi

TSK'ya 8'nci A400M teslim edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA