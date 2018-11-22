AK Parti ve MHP’de ‘üçe üç’ formülü

MHP ile AK Parti arasında tekrar başlayan “yerelde de Cumhur İttifakı” görüşmelerinin ana çerçevesini, daha önce de gündeme gelen, ancak görüşmelerin kesilmesi nedeniyle “herkesin kendi adayını çıkarması” boyutunda ele alınan iller oluşturdu. MHP’nin, ilk olarak AK Parti’den destek istediği Adana başta olmak üzere, Mersin ve Manisa üzerinde durduğu, buna karşılık da AK Parti’ye İstanbul, Ankara ve İzmir için destek sözü verdiği kaydediliyor. Görüşmede üçlü formülden Adana, Manisa ve Mersin’e karşılık Ankara, İzmir ve İstanbul’a destek konusunda anlaşmaya vardığı kulislerde dile getiriliyor.

SADECE BAŞKANLAR

Üzerinde görüşme yapılan illerin MHP’nin açıkladığı, ancak AK Parti’nin henüz açıklamadığı iller olması, ittifak zemininin daha kolay işletilmesine olanak sağlayacağı değerlendiriliyor. Düşünülen formülde, üzerinde anlaşmaya varılan büyükşehirlerde AK Parti’nin aday göstermeyip, MHP’nin adayını destekleyeceği ifade ediliyor.

İLÇELERDE KENDİ ADAYI

İttifakın, sadece Büyükşehir belediye başkan adaylarını kapsayacağı, belediye meclis üyeliklerinde her partinin kendi listesini vereceği belirtiliyor. Kesin anlaşmaya varılırsa AK Parti, Adana ve Mersin’de büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyecek, ancak belediye meclis üyelikleri için listesini verecek. Öte yandan söz konusu ittifak, İlçelerde herkes kendi adayını desteklemeyi sürdürecek. İki liderin ilk görüşmesinde başlatılan olumlu diyalog ortamının ardından iki taraftan da genel başkan yardımcıları düzeyinde devam ettirilecek görüşmelerle ittifakın çerçevesinin netleştirileceği belirtiliyor. Bu görüşmelerde varılabilecek yeni uzlaşma noktalarına göre kapsam ortaya çıkacak. MHP’nin elinde bulunan Osmaniye ve Isparta konusunda da AK Parti’nin desteğinin söz konusu olabileceği kulislerde konuşuluyor. Konuşulanlara göre Osmaniye’de MHP, Balıkesir’de ise AK Parti’nin göstereceği aday desteklenecek.

SÖZ KONUSU İLLER

İttifak kapsamında Ankara’nın MHP’nin elinde bulunan ilçeleri Etimesgut ve Polatlı’nın da değerlendirilebileceği belirtildi.AK Parti, ittifak yapılabilecek illerdeki gelişmeleri bekleyerek tavır sergileyecek. Söz konusu illerle ilgili çalışmalar, ittifak görüşmelerine endeksli olarak tutuluyor. AK Parti, ittifak görüşmelerinden çıkacak neticeye göre adaylarını açıklayacak.

ERDOĞAN ADAYLARI YARIN AÇIKLIYOR AK Parti’de yarın saat 14:00’te Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek aday tanıtım töreni öncesinde son çalışmalar yoğun bir tempoda sürdürülüyor. Başkan Erdoğan, iki gündür aralıksız olarak gece geç saatlere kadar kurmaylarıyla Genel Merkez’de liste mesaisine devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın önceki gece yarısını geçen çalışmasında da, 2-3 isim arasında kalınan illerle ilgili yaptırılan son anketlerin neticelerine bakarak adayın teke düşürülmesine çalışıldığı bildirildi.