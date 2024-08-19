AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, parti genel merkezinde düzenlenen Dünya İnsani Yardım Günü Programı'nda konuşan Yalçın, insani yardım kavramının, başta savaş bölgeleri olmak üzere zorda kalan sivillere en temel insani ihtiyaçları sağlama çabasını dile getirmek için kullanıldığını belirtti.

Ancak bu yardımların sorunsuz işlediğini neredeyse hiç görmediklerini söyleyen Yalçın, tarafsız olduğunu iddia eden uluslararası kurumların bile, bazı coğrafyalara insani yardım götürmekte oldukça duyarlı ve hevesli olmasına rağmen bazı coğrafyaları görmezden geldiğini ifade etti.

Yalçın, Batılı devletlerin, Gazze'deki soykırımcı İsrail'i alkışlarken Gazzelileri terörist olarak göstermeye çalıştığını belirterek, "Gazze'de sivillerin bombalanmasını normal göstermeye çalışıyorlar. İnsani yardım yapmadıkları gibi yapanlara da engel olmaya çalışıyorlar. İnsani yardım bittiği gibi maalesef insanlık da bitti. Aslında insanlık biteli çok olmuştu da yalandan da olsa artık insanlık söylemi de bitti." diye konuştu.

NAZİ ALMANYA'SINDA İŞLENEN SUÇLAR

"Netanyahu'nun son yaptığı açıklamalar, nasıl bir maskaralıkla ve sahtekarlıkla karşı karşıya olduğumuzun da en açık göstergelerinden biri oldu." ifadesini kullanan Yalçın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nazi Almanyası'nın yaptığı katliamın suçunu bile Müslümanların üzerine atmaya, buradan bir ittifak çıkartmaya, tarihi gerçekleri çarpıtarak kendi suçlarının da üzerini örtmeye çalıştığını söyledi.

Yalçın, Netanyahu'nun, Müslümanlara karşı uyguladığı soykırım siyasetine ahlaksızca bir zemin hazırlama çabasında olduğunu ifade ederek, "Bu söylem, Netanyahu'nun Müslümanlara karşı kin ve nefretinin nerelere kadar uzandığının da göstergesidir. Hitler'i bile temize çıkartıp Müslümanları karalayan bu bakış açısını, hastalıklı bir zihniyet olarak görüyoruz. Maalesef Batı dünyasında buna itiraz eden tek bir aktör dahi görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun, kendilerine her zamankinden daha fazla insanlık duruşuna ve insani yardıma eğilmeleri gerektiğini gösterdiğine dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak baştan bu yana duruşumuzu bozmadık, bozacak da değiliz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın insani ve vicdani tavrı, her zaman temel yaklaşımımız olacaktır. Mazlumlar için, siviller için elimizden ne geliyorsa yapmakta kararlıyız. Daha adil bir dünyanın ancak daha güçlü bir Türkiye ile mümkün olacağına inanıyoruz. Türkiye; devletiyle, toplumuyla nerede bir mazlum görse oraya koşmak için elinden geleni yapıyor."

Yalçın, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılaya oranla insani yardımda dünya birincisi olduğuna dikkati çekerek, İsrail'in yaptığı resmi açıklamaya göre bugün Gazze'ye yapılan tüm insani yardımların yarısından fazlasını tek başına Türkiye'nin karşıladığını kaydetti.