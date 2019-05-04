AK Parti yasal düzenleme için start verdi: Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma
AK Parti, seçimlerdeki geçersiz oyların azaltılması ve belediye encümenindeki atanmış-seçilmiş dengesini yeniden oluşturacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışma başlattı.
- ŞERİFE GÜZEL
Başkan Erdoğan’ın Kızılcahamam kampındaki konuşmasında ipuçlarını verdiği yerel yönetimlerdeki değişime yönelik AK Parti kurmayları çalışmaları başlattı. AK Parti kurmaylarının üzerinde durduğu yasal düzenlemeler, Mahalli İdareler Seçim Kanunu ve Belediyelerle ilgili yasalar olmak üzere iki başlıkta yer alıyor. Öncelikli olarak, sandıklara atılan zarflarda çoğunlukla yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi için bir çalışma yapılacak. AK Parti kurmayları, birden çok pusulanın aynı zarfa konulmasından dolayı bazı pusulalara “evet” mührünün vurulmadan zarfa konulması sebebiyle görülen geçersiz oyların önüne geçilmesini hedefliyor. Bunun için de, pusulaların ayrı zarflara konulması üzerinde değerlendirme yapılıyor.
MUHTAR İÇİN AYRI DÜZENLEME
Yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlerde hem ilçe belediye başkanlıkları, hem belediye meclis üyelikleri, hem de büyükşehir belediye başkanlığı için ayrı ayrı pusulalara mühür vuran vatandaşın, bir de zarfın içine muhtar kağıtlarını koyması, bir başka sorun başlığını oluşturuyor. Muhtarlık oylarının ayrı zarfta atılması gündemde. Ancak muhtarlık seçimi nedeniyle nüfus hareketlerinin, büyük bir ilçede seçimi kaybettirebilecek boyuta kadar varmış olması da düzenleme yapılacak bir başka noktayı oluşturuyor. Bunun için en az 6 ay gibi yasal bir süre zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.
ÇOĞUNLUK ATANMIŞLARDA
Düzenlemelerin ikinci ayağını ise belediye yönetimlerindeki karar alma süreçlerinin doğru işletilmesini sağlayacak bir şekillenme oluşturuyor. Başkan Erdoğan’ın Kızılcahamam kampındaki konuşmasında vurguladığı “encümen dengesi”, getirilmesi planlanan yasal düzenlemeler içinde yer alıyor. Mevcut yasada nüfusu 100’i geçen yerlerde 7 üyeli encümende 4 üye başkan ve atayacağı isimlerden 3 üye de belediye meclisi içinden seçiliyor.
KRİTİK KARAR MERCİ ENCÜMEN
Diğer yerlerde ise 5 üyeli encümende sadece 2 üye belediye meclisinden seçiliyor. Belediye encümeni, stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye meclisine görüş bildirmenin yanında, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını alıp uyguluyor. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini de, bütçede aktarmaları da yine belediye encümeni belirliyor. Belediyenin vereceği cezalar, taşınmaz mal satımı, kiralanması,encümen tarafından belirleniyor.
Seçim soruşturmaları tarafsız ve mevzuata uygun
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, basında çıkan seçim usulsüzlükleri için soruşturma açılması ve çok sayıda kişinin ifadeye çağrılmasıyla ilgili haber ve yorumlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yerel seçimlerde oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi ve benzeri işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğuna daüir çok sayıda ihbar yapıldığı bildirildi. İhbarlar üzerine soruşturmalar başlatılarak iddialara konu belgelerin temin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bu işlemlerde görevli kişiler de savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılmıştır. Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır.”
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