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Politika

AK Parti yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı! İstanbul adayı daha önce açıklanacak

AK Parti ve MHP, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görevlendirdiği aday belirleme heyetleri 13'ncü toplantının ardından yol haritasını şekillendirdi. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı programda Cumhur İttifakı'nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. İlçe belediye başkan adaylarının ise daha sonra açıklanması öngörülüyor.

Sabah25 Aralık 2023 Pazartesi 08:49 - Güncelleme:
AK Parti yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı! İstanbul adayı daha önce açıklanacak
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AK Parti ve MHP, 2019 yerel seçim işbirliğini bu seçimde genişletme kararı aldı. 30 büyükşehirin tamamında ortak aday ile seçime girecek olan Cumhur İttifakı ortağı olan AK Parti ve MHP, 51 ilin 29'nda ortak aday ile 22 ilde ise ayrı adaylarla seçime girecek.

Büyükşehirin 28'nde AK Parti'nin Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinde MHP'nin adayı desteklenecek. Ortak aday çıkarılacak 29 il belediyesinde 5 ilde MHP'nin, 24 ilde ise AK Partinin adayı çıkarılacak. Böylece AK Parti 74 ilde aday çıkarmış olacak.

İSTANBUL ADAYI DAHA ÖNCE AÇIKLANACAK

Sabah'ın haberine göre; Önceki gün katıldığı yüzyılın dönüşümü programında İstanbul adayını yakında açıklayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, irtifa kaybına son verecek, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız.

İstanbul'a kendini vakfedecek, Fatih'in yadigârı olan aziz İstanbul'a şehreminiliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı programda Cumhur İttifakı'nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. İlçe belediye başkan adaylarının ise daha sonra açıklanması öngörülüyor.

ADAY TANITIM VE BEYANNAME

Aday belirleme toplantıları kapsamında 15 büyükşehir için özel çalışma yapan AK Parti'nin bu çalışmaları devam ettirip ettirmeyeceği illerin ihtiyaçlarına göre şekillenecek. Bu hafta aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşması beklenen Erdoğan'ın, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları değerlendirerek, aday isimlerine yönelik mesai harcaması planlanıyor.

AK Parti bir yandan aday çalışmaları yaparken diğer yandan da seçim beyannamesi ve starateji toplantılarını da sürdürüyor. AK Parti strateji toplantılarında vites artırdı. Yeni yılla birlikte seçim takviminin işlemesiyle partinin kendi takvimi de hızla hayata geçirilecek. 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonunda aday tanıtım toplantısı ile birlikte seçim beyannamesinin de açıklanması planlanıyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti
  • yerel seçim

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