AK Parti yerel seçimlerde de 3 dönem kuralını uygulayacak

Karadeniz illerindeki belediye başkanları ve başkan adayları ile mülakat yapmak için Samsun'a gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, memleketinde bir dizi programlara da katılacak. Yılmaz, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde önemli açıklamalarda bulunurken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterip, vefatının 85. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet diledi.

"YEREL SEÇİMLERDE DE 3 DÖNEM KURALI UYGULANACAK"

Üç dönem kuralının bu yerel seçimlerde de uygulanacağının altını çizen Yılmaz, "Yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Bazı istisnalar belki olabilir. İstisnalar konusunda bir bilgi sahibiyim diye söylemiyorum, sadece bundan önce çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine ilaveler yaptığımız yerler olmuştu. Beldelerde veya küçük yerleşim birimlerinde bunları yapmıştık. İstanbul'da Zeytinburnu'nda çok başarılı bir belediye başkanımızı 3 dönemi doldurduğu için Beykoz'da aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de 3 dönem kuralına uyduğumuzu gördünüz. Belediye seçimlerinde de buna azami riayet edilecek ama belki bir iki istisna olabilir" dedi.

"SEÇİME CUMHUR İTTİFAKIMIZIN ORTAĞI MHP İLE GİRİYORUZ"



Yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapacaklarını açıklayan Yılmaz, "Aday açıklama tarihini de geciktirme yanlısı değiliz. Adaylarımızın biran önce sahaya çıkıp, çalışmalarını yapmaları için teşkilatlarımızın da motivasyonlarını canlı kılarak, adaylarımızın en erken açıklanması için bir çaba içerisinde olacağız. Tarih henüz belli değil. Biran önce adaylarımıza zaman kullanma fırsatı verecek süreci çok hassasiyetle takip ediyoruz. İttifak görüşmeleri ile ilgili olayımız var. Yoksa adayımızın tespiti ile ilgili süreç hep işledi ve işliyor. O konuda tecrübemiz çok var. Seçime Cumhur İttifakımızın ortağı MHP ile giriyoruz. Birlikte yapılacak çalışmalar da bize belki biraz zaman kaybettiriyor. Onu da telafi edip, en kısa sürede gereğini yapacağız" diye konuştu.

Samsun'da MHP'nin 7 belediye istediği iddiaları ile ilgili soruya da cevap veren Yılmaz, "İttifak görüşmeleri yeni yapılıyor. Sahada insanların gönlünden geçen, arzu ettiklerini ifade etmeleri bizim konumuz olmamalı. Bir takım insanlar böyle şeyleri arzu edebilirler. Arzu ettikleri şeyleri belli ortamlarda ifade de edebilirler ama bu konuda henüz daha çok işin başındayız. İller ölçeğinde MHP de daha fazla ilçede, yerleşimde temsil ortamı bulmak istiyor. Onlar hep görüşülüyor. Şu anda görüşme aşamasında olduğu için henüz kesinleşmiş bir şey yok" şeklinde konuştu.

İl başkanlığındaki basın toplantısına ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve partililer katıldı.