AK Parti yerel yönetim vizyonu belirlenecek

Seçimin kazanıldığı yerlerin yanı sıra, kaybedilen yerlerde hangi tür etkenlerin rol oynadığı üzerinde durulacak. Yeni dönemde belediye hizmetleri açısından AK Parti’nin vizyonunu ortaya koyacak ana ilkeler belirlenecek. Başkan Erdoğan’ın kampta yapacağı konuşma, AK Parti’nin yerel yönetimlerde bundan sonraki vizyonunu ortaya koyması açısından önem taşıyacak. Erdoğan’ın konuşması, özellikle yeni seçilen başkanlara, icraatlarını gerçekleştirirken izlemeleri gereken ilkelerin neler olacağının mesajını vermiş olacak. Başkan Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta konuşmasında gündeme getirdiği “Türkiye ittifakı” çıkışının işaretlerinin de kampta vereceği mesajda görülmesi bekleniyor.

ALBAYRAK SUNUM YAPACAK

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir sunum yapacak. Ardından da, Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın sunumu olacak. Öğleden sonraki oturumda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sunumları yer alacak. Pazar ise sabah oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumu olacak. Albayrak, Türkiye ekonomisiyle gelişmelere değinerek, bundan sonra ekonominin seyrine yönelik tabloya ilişkin verileri paylaşacak. Ardından da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla, partinin izlediği “yerel seçim” stratejisi ve alınan sonuçlarda hangi koşulların etkili olduğu tartışmaya açılacak.Kamp, Erdoğan’ın yarın yapacağı açılış ve Pazar kapanış konuşmaları dışında basına kapalı olacak.