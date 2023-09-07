AK Parti Yılmaz'dan İmamoğlu'na: 3 ay önce de Cumhurbaşkanlığına yakıştırıyordu

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bir şemsiye altında toplanan siyasi muhaliflerin bir takım kariyer, makam ve rütbe gibi kavramları elde etmek için siyaset yaptıklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı gönderme yapan Yılmaz, değiştirilmesi gerektiğini düşündüğü Genel Başkanını 3 ay önce de Cumhurbaşkanlığına yakıştırdığını belirtti.

"3 AY ÖNCE DE AYNI GENEL BAŞKANINI CUMHURBAŞKANLIĞINA YAKIŞTIRIYOR"



AK Parti'de sadece hizmet konuşulduğunu anlatan Yılmaz, "Kimi ne olmak istediğini söylüyor, kimi o olmadığı için küsüyor, kimi 'Değişim lazım' diyor, genel başkanını değiştirmek istiyor. Belediye başkanın söyleyeceği laf mı bu? Genel başkanının değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. 'Olmaz böyle bir siyaset, değişim lazım' diyor. Bundan 3 ay önce de aynı Genel Başkanını Cumhurbaşkanlığına yakıştırıyor. Böylesine makamları birbiri ile mukayese eden, makamları tartışan, makamlara sahip olmak için verilmiş bir mücadele olduğunu gösteren, bundan daha iyi bir gösteri ve ipucu olmaz diye düşünüyorum. Onlar öyle biz de hizmet konuşuyoruz" dedi.

AK Parti'nin büyük bir siyasi hareket olduğunu ve dünyanın da takdir ettiği bir lider ile yönetilen bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Yılmaz, nüfusu 85 milyon olan ülkedeki bin 390 belediyenin 810 tanesinin AK Parti, 231 tanesinin de MHP olduğunu vurguladı.

"BİN 390 TANE BELEDİYENİN BİN 41 TANESİ CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİ"

Türkiye nüfusunun 11,5 milyonu AK Parti üyesi olduğunun altını çizen Yılmaz, dünyada nüfus oranıyla bu kadar büyük üyesi olan başka bir siyasi partinin olmadığını belirten Yılmaz, "Türkiye 85 milyon nüfusa sahip. 85 milyonluk nüfusun 11,5 milyonu AK Parti'nin üyesi! Dünyada bu nüfus oranıyla bu kadar büyük üyesi olan başka bir siyasi parti yok. Türkiye'de bin 390 tane belediye var. 810 tanesi AK Partili, 231 tanesi de Milliyetçi Hareket Partili. Cumhur İttifakımızın belediyesi topladığınız zaman bin 41 tane yani topladığınız zaman bin 390 tane belediyenin bin 41 tanesi Cumhur İttifakı belediyeleri" diye konuştu.

"BİZ 2024 SEÇİMLERİNE ÇOKTAN HAZIRLANDIK"

Türkiye'yi yöneten bir siyasi hareket olduğunu anlatan Yılmaz, "810 belediye bizim 231'de MHP olmak üzere bin 41 tane bin 390 belediyenin 3'de 2'sinden de fazlasıyla Türkiye'yi yöneten bir siyasi hareketiz. 250 binde bu belediyelerimizde çalışan personelimiz var. 250 bin çalışanı olan bir belediyeler ordusuna sahibiz. Çok büyük gücün temsilcileriyiz. Çok büyük bir güç olarak 2024 seçimlerine gidiyoruz. Biz 2024 seçimlerine çoktan hazırlandık" şeklinde konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantıya, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, belediye başkanları ve partililer katıldı.