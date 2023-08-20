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Politika

AK Parti yol haritasını belirledi! CHP'nin kaybettirdiği 5 yıl telafi edilecek

AK Parti'nin yeni parti yönetiminin belirleneceği 7 Ekim'deki kongrede yerel seçim çalışmaları için resmi start verilmiş olacak. Kasım ayına kadar tüm adayların netleşmesi hedeflenirken adaylar kesinleştikten sonra her ile özel seçim beyannameleri vatandaş ile paylaşılacak. 'CHP'nin yönettiği illerde kaybedilen 5 yılı telafi edecek projelerle yola çıkıyoruz' denilecek.

Sabah20 Ağustos 2023 Pazar 10:05 - Güncelleme:
AK Parti yol haritasını belirledi! CHP'nin kaybettirdiği 5 yıl telafi edilecek
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AK Parti'nin 7 Ekim'de yapılacak kongresinde yeni parti yönetimi belirlenecek. Bu yönetim aynı zamanda önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayları belirleyecek, seçim sürecini yönetecek. Kongrede yerel seçim çalışmaları için resmi start da verilmiş olacak.

BÜYÜKŞEHİRLERE ÖZEL LANSMAN

Kongre sonrası önce büyükşehir belediye başkan adayları özel bir lansman ile kamuoyuna açıklanacak. Daha sonra da il ve ilçe belediye başkan adayları belirlenecek. Kasım ayına kadar tüm adayların netleşmesi hedefleniyor.

TEAMÜL YOKLAMASI YAPILMAYACAK

AK Parti, seçim öncesi teşkilatlarda kırgınlık, sıkıntı yaşanmaması amacıyla belediye başkan adayları için teamül yoklaması yapmayı düşünmüyor. Bunun yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendi yaptırdığı anketlerle adayların halktaki karşılığına bakacak ve buna göre karar verilecek.

ÖNCE ADAY SONRA PROJE

AK Parti önce aday isimlerini açıklayacak. Adaylar kesinleştikten sonra ise her ile özel seçim beyannameleri vatandaş ile paylaşılacak. Seçim propaganda dönemi de her il için şehrin özelliklerine göre ayrı planlanacak. "En doğru isimler, en doğru adaylar, en doğru sözlerle, CHP'nin yönettiği illerde kaybedilen 5 yılı telafi edecek projelerle yola çıkıyoruz" denilecek.

  • AK Parti
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