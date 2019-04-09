AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Büyükçekmece itirazımızı geri çekmedik, yalan konuşuyorlar CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın Büyükçekmece iddialarına AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel jet yanıt verdi. 'Büyükçekmece itirazımızı geri çekmedik' diyen Özel, 'çok ciddi iddialar var, bunları göreceksiniz' dedi.