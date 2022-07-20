AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Yüz Yüze 100 Gün' konsepti ile İstanbul'un her semtinde vatandaşlara buluşma programı düzenlenecek. Bu kapsamda hazırlanan "Yüz Yüze 100 Gün" projesinin basın lansmanı bugün gerçekleştirildi.

Proje basın lansmanında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe projenin hedef ve detaylarını şöyle anlattı:

Değerli Medya Temsilcimiz,

AK Parti İstanbul Teşkilatları 100 gün boyunca, İstanbul ve Türkiye'nin tertemiz sineli vatandaşlarının sesine her zaman olduğu gibi yeni bir solukla kulak vermeye hazırlanıyor.

AK Parti, milli iradeyle vücut bulduğu 2001 yılından bu yana milletin çizdiği istikamette; varlık sebebini ve gücünü insanımızdan alarak bir diriliş ve yükseliş destanı yazdı. Bu destanın en kıymetli satırları, tarihin sayfalarında iz bırakan bölümleri ise İstanbul'unda kodlarıyla mana buldu. AK Parti Türkiye ile tek beden olup aynı kalbi ve ruhu taşıdığı yenilikçi siyaset anlayışında "söz sahibi" oldu.

Türkiye'nin ve aziz milletimizin; coğrafyaları kucaklayan, insanlığın bugününe ve yarınına uzanan çağrıları, insanımızın gönül tellerinden beslendi. Şimdi o çağrılara dün olduğu gibi bugün de kulak verip yükseltmek, dünyaya ilham olan insan merkezli siyaset anlayışını, İstanbulluların dokunuşlarıyla daha da güçlendirmek için 100 gün boyunca tüm kadrolarımızla sahada olacağız.

100 gün boyunca sürecek "gönüllere sefer" kararımızdan muradımız "milletle zafer" duasıdır. 100 gün boyunca İstanbul'un sokakları, caddeleri, meydanları, haneleri ve iş yerleri; sandık kurulu üyelerimizle, mahalle yönetimlerimizle, ilçe teşkilatlarımız, il yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, mil letvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve bakanlarımızla tarihi bir kucaklaşmaya sahne olacak.

Milletin sesi, AK Parti'nin ilhamıdır. O sesi tüm teşkilatlarımızla bir kez daha duymak ve bütün kılcal damarlarımıza naksetmek için tam kadro sahada olacağız.

İstanbul'un demografik gruplarını, sosyo-ekonomik katmanlarını, meslek gruplarını, sivil toplum kuruluşlarını, duasıyla Türkiye'yi bereketlendiren tüm kardeşlerimizi kucaklayacağız.

İstanbul konuşacak biz dinleyeceğiz.

Türkiye'nin en büyük ailesi olan AK Parti'nin gönül köşkü hemşerilerimizin kalbidir. İstanbul bizim evimiz, yuvamızdır. Bu çatı altında aynı havayı teneffüs ettiğimiz hemşerilerimizin beklentilerine kulak vereceğiz. Yolu AK Parti'nin kutlu davasıyla kesişmiş gönüldaşlarımızı aynı yolda bir kez daha yürümeye davet edeceğiz. İstanbul'un meydanlarında, Cumhuriyetimizin 100. yılında alınacak büyük bir zaferin inancını paylaşacak, inanç ve aksiyon birliği için köprüler kuracağız.

İstanbul'u 2023 zaferinin kutlu beldesi olacak şekilde ev ev, sokak sokak, cadde cadde, meydan meydan azimle, aşkla işleyeceğiz Gönüllere sefer kararlılığımızla; rakamlardan evvel kalplerdeki tesire talip olduğumuzu anlatacağız. Yeni üyeler kazanacağız, milyonlarca hanemizi, yüzbinlerce işyerimizi, binlerce STK'mızı ziyaret edeceğiz.

İstanbul, tek vücut, bugün yaşayan ve gelecek için çarpan tek kalp, ülke ve millet bekasıyla varlık bulan tek ruh olarak 2023'e yürüyecektir. İstanbul kişilerden, çekişmelerden, hesaplardan, rakamlardan çok daha büyük, kıymetli ve azizdir.

"Yüz Yüze Gönül Gonüle İstanbul" şiarıyla gösterdiğimiz "gönüllere sefer" irademiz, AK Parti kadrolarımızın katılımı, milletimizin teveccühüyle kutlu destanımıza ait yeni ve ehemmiyetli bir sayfanın açılmasına vesile olacaktır.

Yol; inanmışlara açılan, cefaya taliplerin yürüdüğü uzun bir hikayedir. 100 gün boyunca bu hikayenin her kahramanının aslında kardeş olduğunu, kardeş olduğumuzu, tek vücut olunca tamamlandığımızı hissetmek ve hissettirmek için seferde olacağız Yüz Yüze Gönül Gönüle Istanbul dememizin sebebi de tam olarak budur.

2023 zaferini inşa edeceğimiz bu yolda İstanbul'la birlikte, yepyeni bir solukla, vatandaşlarımızın sesi, nefesi ve varlığıyla.... Yeniden Bismillah!