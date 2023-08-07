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Politika

AK Parti'de 4 aşamalı seferberlik! Yerel seçim için düğmeye basıldı

Önümüzdeki Mart ayında yapılması planlanan yerel seçime yönelik AK Parti 4 aşamalı seferberlik başlattı. AK Parti'nin saha çalışmalarına ağırlık verdiği 4 aşamalı plandan çıkan sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Bu kapsamada AK Parti'nin 7 Ekim'de büyük kongreye gitmesi bekleniyor.

Sabah7 Ağustos 2023 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
AK Parti'de 4 aşamalı seferberlik! Yerel seçim için düğmeye basıldı
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Geçtiğimiz hafta şehir buluşmalarına start veren AK Parti teşkilatı, vatandaşın isteklerini birinci elden not alıyor. Sahadan gelen talep raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor. Kırsaldaki vatandaşı da unutmayan AK Parti, yaylada ve tarlada da köy taramalarını sürdürüyor.

AK PARTİ YOL HARİTASINI BELİRLİYOR

Kasım ayının ilk haftasında aday başvuruları alınacak, ikinci hafta temayül yoklaması yapılacak. Sabah'ta yer alan habere göre; Ocak ayı sonunda aday tanıtımı yapılacak, seçim beyannamesi açıklanacak.

Milletvekillerinden il başkanlarına kadar partinin her kademesinde büyük değişime giden AK Parti, yerel seçimler için strateji toplantılarında yol haritasını belirliyor. AK Parti, büyük kongreye kadar Edirne'den Kars'a 4 aşamalı planla yoluna devam edecek. Bu kapsamda AK Parti, 922 ilçe 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuyor.

4 AŞAMALI PLAN DEVREYE SOKULUYOR

Ağustos ayında çalışma temposunu artıran AK Parti, 4 aşamalı plan ile yoluna devam edecek.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. İlk durak 15 Ağustos'tan sonra Adıyaman olacak. Erdoğan hem teşkilatı ziyaret edecek hem vatandaşla bir araya gelecek.

2- 2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahaya indi. Bakanların il il yaptığı çalışma ziyaretleri hayata geçiriliyor. Öncelik deprem bölgesi olmak üzere saha boş bırakılmıyor.

3- Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda da yoğun bir çalışma yapıyor. Adeta bir köy taraması olarak hazırlanan çalışma kapsamında yaz ayları saha ayı olarak görülüyor.

4- Deprem bölgesi için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak, halkın ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetler hızlanacak, sorunların çözümü doğrultusunda bütün talepler alınacak, sonuca bağlanacak.

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