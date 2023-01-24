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Politika

AK Parti'de 4 il başkanlığına atama

AK Parti'de Antalya, Aydın, Burdur ve Düzce il başkanlıklarına atama yapıldı.

AA24 Ocak 2023 Salı 21:33 - Güncelleme:
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Antalya İl Başkanlığına Ali Çetin, Aydın İl Başkanlığına Gökhan Ökten, Burdur İl Başkanlığına Mustafa Özboyacı ve Düzce İl Başkanlığına Hasan Şengüloğlu'nun atandığı bildirildi.

Paylaşımda söz konusu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına da başarılar dilendi.

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