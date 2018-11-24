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AK Parti'de aday günü

AK Parti’nin, büyük şehirler hariç belirlenen belediye başkan adayları, bugün Başkan Erdoğan tarafından, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde açıklanacak.

  • ŞERİFE GÜZEL
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Toplantı öncesi partideki hummalı çalışma dün de devam etti. Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, öğlen saatlerinden itibaren adaylıkları kesinleşen isimleri arayarak, resmi başvurusu bulunmayan isimlerin başvuru süreçlerini tamamlamalarını istedi. 

 

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