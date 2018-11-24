AK Parti'de aday günü

Toplantı öncesi partideki hummalı çalışma dün de devam etti. Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, öğlen saatlerinden itibaren adaylıkları kesinleşen isimleri arayarak, resmi başvurusu bulunmayan isimlerin başvuru süreçlerini tamamlamalarını istedi.