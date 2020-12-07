07 Aralık 2020 Pazartesi 08:50 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 08:50

Koronavirüs salgını nedeniyle kongre sürecine ara veren AK Parti, bugüne kadar teşkilatta yüzde 65’lik bir değişim gerçekleştirdi. AK Parti’de kongre süreci salgının seyrine göre ilerleyecek. Bu nedenle, 28 Mart 2021’de yapılması planlanan 7’nci Olağan Büyük Kongre’nin de nisan ayında yapılması planlanıyor. Bir yandan teşkilatı yenileyen AK Parti, diğer yandan da 2023 seçimlerine odaklandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bu kapsamda AK Parti, Z kuşağı ve kadın seçmen için önemli bir çalışma yaptı. Gençlerin ve kadınların en çok hangi sosyal medya platformunu kullandığı araştırıldı. Yapılan araştırmaya göre, kadınların en çok WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter kullandığı, gençlerin ise Tiktok, Twitter ve Instagram kullandığı belirlendi.

SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ

Bu nedenle, teşkilata sosyal medya okur yazarlığı eğitimi verilecek. AK Parti, söz konusu eğitimi ilk etapta kadın ve gençlere verecek. Eğitimde, teşkilatın sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve yalan haberler karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği anlatılacak. Algı operasyonlarıyla mücadele edilecek.

YALAN HABERE KARŞI ÇALIŞMA

Yalan haberlere karşı ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyen AK Parti kurmayları, “Bu işin tekniğini öğrenmişseniz, önünüzdeki haberin yalan mı gerçek mi olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Eğitimimizin içerisinde sosyal medya okur yazarlığı var. ‘Bir haberin nasıl yalan ve doğru haber olduğu anlaşılır? İlk olarak nereye bakmamız lazım?’ Bunları anlatacağız. Daha sonra, genç ve kadın seçmenler konusunda yol haritası belirleyeceğiz” dedi.