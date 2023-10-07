AK Parti'de büyük kongre günü! Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi: İlk Kabine toplantısı sonrası açıklayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;



"Bizi diri tutan Türkiye'nin sevdasıdır. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idari seçimlerinde Türkiye Yüzyılı'nın muştusunu bir kez daha cümle aleme ilan edeceğiz. Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız. Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz. Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız.

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz. Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Türkiye, Cumhur İttifakı ve AK Partinin kılavuzluğunda yeni bir çağın eşiğindedir. Son 2 asırdır bize dayatılan fiziki, zihni sınırlara teslim olmayacağız. (İsrail ile Hamas arasındaki gerilim) Tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyoruz.

Ayaklarındaki prangaları parçalayıp atan Türkiye'nin paçasından çekiştirenlerin gayretleri beyhudedir. Siyasi ikballeri uğruna etnik köken, mezhep ve meşrep üzerinden milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar, boşuna uğraşmasın. Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye'nin, bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum; büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılının yükselişine engel olamayacaksınız."