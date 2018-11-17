AK Parti'de e-temayül dönemi
AK Parti’de temayül yoklamalarında yeni sisteme geçildi. Artık sandığa gitmek yerine elektronik sistem üzerinden oy kullanılacak. Genel Merkez’e aktarılan oyları sadece Başkan Erdoğan’ın bilgisayarına düşecek.
- ŞERİFE GÜZEL
AK Parti’de, hafta sonunda yapılacak elektronik temayülle, parti içinde “temayülden birinci çıkmıştım” benzeri yönlendirme ve spekülasyonların önüne geçilececek. Kullanılan oylar, elektronik ortamda doğrudan Genel Merkez’e aktarılacak ve sadece Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisayarına düşecek.
AK Parti, teşkilata elektronik sistem üzerinden oy kullandıracak. Genel Merkez,temayül işleminin takibi için vekillerin başkanlık ettiği 4 kişilik ekipler görevlendirdi. Temayül komisyonu, kendilerine verilen bir elektronik kart üzerinden temayül işlemini gerçekleştirerek oyları kullandıracaklar. Oy kullanacak olan kişilerin isimleri daha önceden sisteme yüklendiği için, kimin nerede hangi seçenek için oy kullanabileceği de ekranda çıkacak.Örneğin merkezde büyükşehir için kullanabilecekse o seçenek çıkacak. Ancak sadece bir bölgede kullanabilecekse, başka bir yerin seçeneği çıkmayacak. Oy kullanmak üzere bilgisayara elektronik kartı takanüye, sisteme girdiğinde karşısında anket formu şeklinde aday adaylarının isimlerini görecek. Oyunu kullanıp tamamladığı anda ekrandan bilgiler de gidecek.
Kullanılan oylar, o ilde toplanmayacak. Sistem, kullanılan oyları doğrudan Ankara’ya iletecek.
BAŞKAN’IN EKRANINDA
Sonuçlar, sadece Başkan’ın bilgisayarının ekranında görülebilecek. Sistem, Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un kontrolünde işleyecek. Bu arada özellikle çoğunluğunu mevcut belediye başkanları için “devam” kararı alınan illerin oluşturduğu 23 il ile ilgili temayül işleminde değişikliğe gidildi. Bu illerde büyükşehir veya il belediye başkanlığı için temayül yapılmayacak. Sadece ilçeler için yapılacak.
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