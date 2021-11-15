İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2021 Pazartesi / 10 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0057
  • EURO
    11,4606
  • ALTIN
    599.355
  • BIST100
    1709.57
Politika

AK Parti'de görev değişimi

AK Parti, çarşamba günü Naci Bostancı'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanlığı için seçim yapacak.

DHA15 Kasım 2021 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:57
ABONE OL

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, haftalık olağan grup toplantısının 17 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletvekillerinin katılımıyla yapılacağı belirtildi. Ayrıca grup toplantısı öncesinde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yerine seçim yapılacağı da bildirildi.

Duyuruda, "Grup Başkanımız Naci Bostancı 2023 seçimleri çerçevesinde genel merkezde görev alacağından, grup iç yönetmeliğinin 5 ve 21'inci maddeleri gereğince grup toplantısı öncesinde yapılacak kapalı oturumda seçim yapılacaktır" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.