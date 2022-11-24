AK Parti'de hazırlıklar tamam! Kabaktepe: İşaret fişeğinin herkes tarafından görülmesini sağlayan bir program olacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Nef Stadyumu'nda düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Birlik, İrade, Zafer" programının hazırlıkları tamamlandı.

"İŞARET FİŞEĞİNİN HERKES TARAFINDAN GÖRÜLMESİNİ SAĞLAYAN BİR PROGRAM OLACAK"

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bu millet çok partili hayata geçtiğimiz günden beri kendi isteklerini sandıktan almayı başarmış bir millettir. Demokrasi ve hukuk içerisinde kalarak kendi taleplerini gerçekleştirmeyi başarmış, ender milletlerden bir tanesidir. Yine 2023'te bu kazanımlarımızı soldurmak isteyen yerel ve küresel işbirlikçilerine sandığın içerisinde en güzel dersi vererek iradesini sapasağlam tutarak solduramayacaklarını ve olmaya devam edeceğimizi göstereceğiz. İradeyle bunu kastediyoruz, zaferle de başarıyı 85 milyon olarak Türkiye'nin hakikaten bugün geldiği noktanın daha da ileriye taşınacağını. 27 Kasım'da burada düzenleyeceğimiz ve 100 bin sandık görevlimizle, mahalle ilçe teşkilatlarımızla, İstanbullu hemşerilerimizle olan buluşmamıza da tüm kardeşlerimizi de davet ediyoruz. İstanbul'un coşkusu, İstanbul'un hazır olduğunu ve İstanbul'un sözünü buradan hep birlikte haykıracağız diyorum. Bu çalışmaya verecekleri ve "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer, İstanbul'un yolunda biriz" çalışmasına katkı sunacak tüm teşkilat mensubu kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye içinde, İstanbul'umuz için de. Cumhurbaşkanımız Yüz yüze "100 gün" programı için 2023'ün başarısının ve zaferinin işaret fişeğidir dedi. İnanıyorum ki 27 Kasım da, Pazar günü burada gerçekleştireceğimiz program "Birlik, İrade, Zafer" programı, işaret fişeğinin herkes tarafından görülmesini sağlayan bir program olacak. O nitelikte o mahiyeti de karşılayacak. Burada önemli olan 100 bin sandık görevlimizin teşkilat mensubumuzun mahallelerimizin, üyelerimizin buraya gelip gelmemesi ehemmiyet taşımakta, en önemli olan şey, buranın oluşturacağı manadır" dedi.

"EN BÜYÜK HASSASİYETİMİZ SIFIR HATAYLA BU PROGRAMIN GERÇEKLEŞMESİ, ZEMİN DE BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Kabaktepe konuşmasında stadyum zeminine de değinerek, "Biz programımızı stadyumda gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ilgili herkese teşekkür ediyorum. Bizim en büyük hassasiyetimiz stadyumumuzdaki, spor tesisimizde sıfır eksiklikle, sıfır hatayla bu programın gerçekleşmesi. Dolayısıyla zemin de bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla zeminle ilgili de en ufak bir hatanın eksikliğinin olmamasını temin edeceğiz. Tüm arkadaşlarımız onunla ilgili tedbirleri aldılar. Bu konudaki hassasiyetimizi değerli basın mensuplarımız vesilesiyle altını tekrar çizmek istiyorum. Stadımızın zemini hiçbir hasara ve zarara uğramadan bir sonraki hafta müsabaka varsa bilmiyorum, şu an fikstürü, en güzel bir şekilde devam edecektir. Onu da buradan belirtmek istiyorum" dedi. Program, 27 Kasım Pazar günü gerçekleşecek.