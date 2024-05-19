AK Parti'de iki önemli toplantı yapılacak

AK Parti'de gündem, kongre hazırlığı.Kongre öncesi iki önemli toplantı yapılacak. 31 Mart yerel seçiminin sonucu değerlendirilecek.
AK Parti'deki ilk toplantı, 31 Mayıs, 1-2 Haziran'da yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında milletvekilleri Kızılcahamam'da bir araya gelecek.
İkinci toplantı da 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda yapılacak toplantıda, belediye başkanları bulunacak.
AK Parti'de kongre süreciyle ilgili takvimin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.