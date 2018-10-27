AK Parti’de kadın atağı
Yerel seçimler için çalışmalarını yürüten AK Parti’de kadın adaylara yönelik ‘pozitif ayrımcılık’ uygulanacak. 8 olan kadın belediye başkanı sayısının artırılması planlanıyor.
- ŞERİFE GÜZEL
Yerel seçimlerde aday gösterilebilecek isimlere yönelik detaylı bir çalışma yürüten AK Parti’de, kadın aday sayısının artırılması öngörülüyor. Kulislerde Başkan Erdoğan’ın, her ilde mutlaka bir ya da iki kadın aday adayı isminin kendisine iletilmesini istediği konuşuluyor.
POZİTİF AYRIMCILIK
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Türkiye genelinde özellikle ilçe belediyelerinde deneyim kazanan kadın başkanların sayısının artırılması yönünde önemli bir adım atılıyor. AK Parti açısından, 31 Mart yerel seçimlerine kadın adayların damga vurması bekleniyor. Kadın adaylara yönelik “pozitif ayrımcılık” yapmaya hazırlanan AK Parti’de, özellikle büyükşehirlerde “kadın” başkan adayı gösterilmesi görüşü üzerinde ağırlıklı olarak duruluyor. Başkan Erdoğan’ın 8 olan kadın başkan sayısının artırılması yönündeki sözlerinin ardından AK Parti kurmayları, büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde kadınlar arasında aday olarak öne çıkabilecek isimleri tespit etmeye yoğunlaşıyor. Erdoğan’ın da, her ilde bir ya da iki kadın aday adayı isminin kendisine iletilmesi istediği kulislerde dile getiriliyor. AK Parti’deki belediye başkanları arasında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yine görevine devam edebileceği ifade edilirken, Şahin’in yanı sıra, 31 Mart seçimlerinde birkaç ilin daha “kadın” lara teslim edilebileceği üzerinde duruluyor.
İSTANBUL’UN İLÇELERİ
İstanbul’un ilçeleri için de değerlendirildiği ifade ediliyor. Bu kapsamda İstanbul’un 3-4 ilçesinde kadın başkan adayı gösterilebileceği AK Parti kurmayları tarafından dile getiriliyor. Parti kurmaylarının, bu konudaki yaklaşımlarını Başkan Erdoğan’la yapacakları değerlendirmeler sırasında da dile getirmeleri ve İstanbul ilçelerinde kadın aday profilinin seçimlerde önemli bir kazanım oluşturabileceğine vurgu yapacakları kaydediliyor.
ADAYLIK MÜRACAATI 5 KASIM'DA BAŞLIYOR
AK Parti, yerel seçim için belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım’da almaya başlayacak. AK Parti’de vatandaşların, teşkilatın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınıyor, mevcut belediye başkanlarının performansları değerlendiriliyor. Önce şehirlerin sorunları belirlenerek, kentin fotoğrafı çekiliyor. 12 kişilik ekipte yer alanlar, kendi bölgelerinde tebdilikıyafet şehirleri gezerek, sokakların nabzını tutuyor. Çıkan sonuçların ve yapılan anketlerden elde edilen verilerin, AK Parti içinde oluşturulacak komisyona bu ayın sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Öne çıkan adayların isimleri,Başkan Erdoğan’a sunulacak.
İSTİFALAR İÇİN SON SON TARİH 1 ARALIK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olmak isteyenlerin 1 Aralık’a kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğini bildirdi. YSK, istifa etmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:
İSTİFA EDECEKLER
Kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar.
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