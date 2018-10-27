AK Parti’de kadın atağı

Yerel seçimlerde aday gösterilebilecek isimlere yönelik detaylı bir çalışma yürüten AK Parti’de, kadın aday sayısının artırılması öngörülüyor. Kulislerde Başkan Erdoğan’ın, her ilde mutlaka bir ya da iki kadın aday adayı isminin kendisine iletilmesini istediği konuşuluyor.

POZİTİF AYRIMCILIK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Türkiye genelinde özellikle ilçe belediyelerinde deneyim kazanan kadın başkanların sayısının artırılması yönünde önemli bir adım atılıyor. AK Parti açısından, 31 Mart yerel seçimlerine kadın adayların damga vurması bekleniyor. Kadın adaylara yönelik “pozitif ayrımcılık” yapmaya hazırlanan AK Parti’de, özellikle büyükşehirlerde “kadın” başkan adayı gösterilmesi görüşü üzerinde ağırlıklı olarak duruluyor. Başkan Erdoğan’ın 8 olan kadın başkan sayısının artırılması yönündeki sözlerinin ardından AK Parti kurmayları, büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde kadınlar arasında aday olarak öne çıkabilecek isimleri tespit etmeye yoğunlaşıyor. Erdoğan’ın da, her ilde bir ya da iki kadın aday adayı isminin kendisine iletilmesi istediği kulislerde dile getiriliyor. AK Parti’deki belediye başkanları arasında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yine görevine devam edebileceği ifade edilirken, Şahin’in yanı sıra, 31 Mart seçimlerinde birkaç ilin daha “kadın” lara teslim edilebileceği üzerinde duruluyor.

İSTANBUL’UN İLÇELERİ

İstanbul’un ilçeleri için de değerlendirildiği ifade ediliyor. Bu kapsamda İstanbul’un 3-4 ilçesinde kadın başkan adayı gösterilebileceği AK Parti kurmayları tarafından dile getiriliyor. Parti kurmaylarının, bu konudaki yaklaşımlarını Başkan Erdoğan’la yapacakları değerlendirmeler sırasında da dile getirmeleri ve İstanbul ilçelerinde kadın aday profilinin seçimlerde önemli bir kazanım oluşturabileceğine vurgu yapacakları kaydediliyor.